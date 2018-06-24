Підрахунок на виборах в Туреччині: Ердоган та його партія ведуть перед

Згідно з попередніми даними, президент Реджеп Таїп Ердоган та його партія ведуть перед на дострокових президентських та парламентських виборах у Туреччині, які розглядають як тест на силу його влади після понад 15 років все більш авторитарного правління. Після підрахунку приблизно 87 відсотків бюлетенів, Ердоган набирає 53,7 відсотка голосів, згідно з повідомленнями державних турецьких ЗМІ.

Найближчий суперник Реджепа Таїпа Ердогана – лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже, має 30,2 відсотка.

Якщо жоден з кандидатів не набере у першому турі понад 50 відсотків голосів виборців, тоді наступного місяця має відбутися другий тур президентських виборів.

Після підрахунку 88 відсотків голосів на парламентських виборах, партія «Справедливості та розвитку» Ердогана йде попереду з 43 відсотками, як повідомляє державне інформаційне агентство Анадолу.

Партія Індже – Республіканська народна – має 20 відсотків.

Прокурдська Народно-демократична партія має майже мінімально необхідні 10 відсотків для того аби потрапити до парламенту.

Активність виборців була на позначці 87 відсотків як на президентських, так і на парламентських виборах.

Індже у Твіттері звинуватив державну агенцію новину у маніпулюванні, оскільки, як він помітив, вона почала давати спершу результати з виборчих округів, де сильні позиції Ердогана, і закликав спостерігачів пильно стежити за підрахунком голосів.

«Давайте на залишати урни для голосування, давайте захистимо наші голоси до останнього», – сказав Індже у Твіттері.

На тлі ознак послаблення економіки, Ердоган у квітні оголосив про дострокові вибори президента і парламенту, призначивши їх на24 червня, – на 17 місяців раніше планованого терміну.

Згідно з конституційними поправками, затвердженими на референдумі минулого року, Туреччина перетворюється з парламентської на президентську республіку.

Наступний президент матиме широкі повноваження, посада прем’єр-міністра скасовується, як також не буде багатьох противаг сильній президентській владі. Всі ці зміни вступають в силу одразу після цих виборів.

«Туреччина проходить демократичну революцію. З президентською системою, Туреччина серйозно піднімає планку, підвищуючись над рівнем сучасних цивілізацій», – сказав Ердоган журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Стамбулі.

Однак, Ердоган та його правляча партія можуть постати перед сильнішими опором, аніж очікували. Опитування громадської думки вказували, що може відбутися другий тур виборів 8 липня, а партія Ердогана може втратити більшість у парламенті після 16 років домінування у ньому.

Індже підтримує широка коаліція «Національний альянс», до якої увійшли соціал-демократи, право-центристські консерватори, націоналістичні ліберали та консервативні ісламісти.

«Я сподівають на краще для нашої країни», – сказав Індже після голосування у своєму рідному портовому місті Ялова на південь від Стамбулу.

В той сам час Центральна виборча комісія повідомила 24 червня, що почала розслідування щодо порушень безпеки під час голосування у переважно населеній етнічними курдами південно-східній провінції Санілурфа.

Ердоган домінує у турецькій політиці вже понад 15 років, спочатку як прем’єр-міністр, а з 2014 року як президент. Він залишається популярним серед широких верств населення.

Селагаттін Демірташ, ув’язнений турецько-курдський політик, також брав участь як лідер прокурдської Народно-демократичної партії. Він вів виборчу кампанію з-за ґрат, адже його ув’язнили у листопаді 2016 року за звинуваченнями у зв’язках з курдськими воєнізованими угрупованнями. Демірташ заперечує ці звинуваченням.

​Курди становлять 18 відсотків населення Туреччини, яка назагал має 78 мільйонів населення. Курди переважно живуть у східних регіонах країни і, як очікується, відіграватимуть важливу роль при визначенні резултаттів парламентських вибрів.