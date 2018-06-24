У Туреччині відбуваються дострокові президентські і парламентські вибори

У Туреччині 24 червня відбувається голосування на дострокових президентських і парламентських виборах, які стануть тестом на стійкість влади президента Реджепа Тайїпа Ердогана після більш ніж 15 років дедалі більш авторитарного правління.

Раніше розділені опозиційні партії об’єдналися у прагненні покласти край тому, що вони називають маршем Ердогана в бік «одноосібного правління».

Ердоган у квітні заявив, що президентські та парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося, і це може допомогти йому зміцнити свою владу.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після суперечливого референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження, скасування посади прем’єр-міністра та усунення багатьох стримувань і противаг, спрямованих на допомогу парламенту захистити від зловживання президентськими повноваженнями. Зміни наберуть чинності після виборів.

Однак, Ердоган і його правляча партія можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією, ніж очікувалося раніше. Опитування показують, що президента остаточно обиратимуть, скоріше за все, у другому турі 8 липня, а також, що Партія справедливості і розвитку (АКП) може втратити парламентську більшість після 16 років при владі.

Головним суперником Ердогана є Мухаррем Індже, голова опозиційної Республіканської народної партії.

Його підтримує новостворений Національний альянс, який поряд зі світськими соціал-демократами включає правоцентристських консерваторів, націоналістичних ліберальних консерваторів та консервативних ісламістів.

Кандидати на парламентських виборах з Національного альянсу пообіцяли, що, якщо вони отримають більшість у законодавчому органі, вони намагатимуться відкинути конституційні поправки, підтримані Ердоганом та схвалені на спірному референдумі 2017 року.

Напередодні виборів 23 червня опозиція провела у Стамбулі мітинг, на який зібралося, за даними поліції, до п’яти мільйонів людей. Масові мітинги також відбулися в Ізмірі, Анкарі та інших містах.

Колишній вчитель фізики Мухаррем Індже, який обіцяє припинити те, що він називає «одноосібним правлінням» Ердогана, заявляв, що у разі його перемоги виграють «80 мільйонів жителів, виграє Туреччина».

Ердоган, який провів п’ять мітингів в Стамбулі 23 червня, закликав своїх прихильників бути пильними на виборчих дільницях, привести на голосування друзів і родичів.

Ердоган домінував у турецькій політиці більше 15 років – спершу як прем’єр-міністр, а з 2014 року – президент. Він залишається популярним серед значних верств населення.

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Селахаттин Деміртас, ув’язнений турецько-курдський політик, також є кандидатом від прокурдської Народно-демократичної партії. Він проводить передвиборчу кампанію з тюремного ув’язнення, куди потрапив у листопаді 2016 року в результаті судового розгляду за звинуваченням у зв’язках з курдськими бойовиками. Ці звинувачення він заперечує.

Курди складають близько 18 відсотків із 78-мільйонного населення Туреччини, переважно у східних регіонах, і, як очікується, вони відіграють ключову роль у визначенні результатів парламентських виборів.