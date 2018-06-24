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24 Червень 2018, Київ 12:16
Новини | Міжнародні

У Туреччині відбуваються дострокові президентські і парламентські вибори

Напередодні у Стамбулі відбувся кількамільйонний мітинг на підтримку опозиційного кандидата Мухаррема Індже

У Туреччині 24 червня відбувається голосування на дострокових президентських і парламентських виборах, які стануть тестом на стійкість влади президента Реджепа Тайїпа Ердогана після більш ніж 15 років дедалі більш авторитарного правління.

Раніше розділені опозиційні партії об’єдналися у прагненні покласти край тому, що вони називають маршем Ердогана в бік «одноосібного правління».

Ердоган у квітні заявив, що президентські та парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося, і це може допомогти йому зміцнити свою владу.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після суперечливого референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження, скасування посади прем’єр-міністра та усунення багатьох стримувань і противаг, спрямованих на допомогу парламенту захистити від зловживання президентськими повноваженнями. Зміни наберуть чинності після виборів.

Однак, Ердоган і його правляча партія можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією, ніж очікувалося раніше. Опитування показують, що президента остаточно обиратимуть, скоріше за все, у другому турі 8 липня, а також, що Партія справедливості і розвитку (АКП) може втратити парламентську більшість після 16 років при владі.

Головним суперником Ердогана є Мухаррем Індже, голова опозиційної Республіканської народної партії.

Мухаррем Індже та його дружина на мітингу
Мухаррем Індже та його дружина на мітингу

Його підтримує новостворений Національний альянс, який поряд зі світськими соціал-демократами включає правоцентристських консерваторів, націоналістичних ліберальних консерваторів та консервативних ісламістів.

Кандидати на парламентських виборах з Національного альянсу пообіцяли, що, якщо вони отримають більшість у законодавчому органі, вони намагатимуться відкинути конституційні поправки, підтримані Ердоганом та схвалені на спірному референдумі 2017 року.

Напередодні виборів 23 червня опозиція провела у Стамбулі мітинг, на який зібралося, за даними поліції, до п’яти мільйонів людей. Масові мітинги також відбулися в Ізмірі, Анкарі та інших містах.

Колишній вчитель фізики Мухаррем Індже, який обіцяє припинити те, що він називає «одноосібним правлінням» Ердогана, заявляв, що у разі його перемоги виграють «80 мільйонів жителів, виграє Туреччина».

Ердоган, який провів п’ять мітингів в Стамбулі 23 червня, закликав своїх прихильників бути пильними на виборчих дільницях, привести на голосування друзів і родичів.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступає перед своїми прихильниками
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступає перед своїми прихильниками

Ердоган домінував у турецькій політиці більше 15 років – спершу як прем’єр-міністр, а з 2014 року – президент. Він залишається популярним серед значних верств населення.

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Селахаттин Деміртас, ув’язнений турецько-курдський політик, також є кандидатом від прокурдської Народно-демократичної партії. Він проводить передвиборчу кампанію з тюремного ув’язнення, куди потрапив у листопаді 2016 року в результаті судового розгляду за звинуваченням у зв’язках з курдськими бойовиками. Ці звинувачення він заперечує.

Курди складають близько 18 відсотків із 78-мільйонного населення Туреччини, переважно у східних регіонах, і, як очікується, вони відіграють ключову роль у визначенні результатів парламентських виборів.

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