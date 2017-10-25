Адвокат: ні Умеров, ні Чийгоз не просили Путіна про помилування

Лідери кримськотатарського національного руху Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров, засуджені в анексованому Криму і передані Туреччині, прохання про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили, заявляє адвокат Микола Полозов.

«Ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров ніяких заяв із проханнями про помилування, про амністію або ще про що-небудь не підписували і не писали. Вони – герої кримськотатарського народу, українські політв’язні, для яких моральні принципи і совість вище навіть за власну волю. Це не ті люди, яких можна поставити на коліна і змусити писати милості до російської держави», – сказав адвокат проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

25 жовтня стало відомо, що Чийгоза й Умерова передали Туреччині. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз були помилувані. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані. Умерова та Чийгоза вивезли з території Криму до Туреччини. На даний момент вони перебувають на шляху до Анкари. За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів за участю Туреччини і України», – написав журналіст у Facebook.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовне позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Ахтема Чийгоза підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до восьми років колонії за звинуваченням в організації масових заворушень. Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.