Адвокат: потерпілий у справі просить суд змінити вирок Чийгозу

Російський адвокат Микола Полозов заявляє, що потерпілий у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза просить Верховний суд сусідньої Росії змінити вирок Чийгозу.

«Зараз в суді вручили заяву до Верховного суду Росії на апеляційну скаргу у справі Ахтема Чийгоза від потерпілого Косарєва Володимира Миколайовича. Він не згоден з вироком, винесеним місяць тому Ахтему Чийгозу. Він вважає, що справа не кримінальна, а «політично-кримінальна», – повідомив Полозов на своїй сторінці Facebook.

За даними адвоката, Косарєв написав, що «Чийгоз є не організатором заворушень – як це від самого початку представлено прокуратурою Криму, а виконавцем».«А з огляду на те, що він у фізичній розправі, побитті жодної особистої участі не брав – то і ступінь його провини зводиться до мінімуму. Він не заслуговує покарання, винесеного вироком», – процитував Полозов заяву Косарева.

За його інформацією, Косарев просить суд змінити вирок Верховного суду Криму щодо Чийгоза, призначивши покарання умовно.

«Навіть потерпілий обурений несправедливою жорстокістю вироку Ахтему Чийгозу», – вважає Полозов.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

У серпні 2016 року Косарєва допитали на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 11 вересня засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень», що відбулися 26 лютого 2014 року між учасниками мітингів з одного боку – прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Чийгоз відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.