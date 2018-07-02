Прокурор просить для Балуха 4 роки колонії в справі про дезорганізацію роботи ізолятора

На засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду в Криму прокурор попросив для українського активіста Володимира Балуха чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи Роздольненського ізолтятора тимчасового тримання, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

З урахуванням іншої кримінальної справи Балуху загрожує шість років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів (понад 4 100 гривень).

«Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченка (начальника ІТТ – ред.) забій м'яких тканин хребетної області», – сказав прокурор.

Активіст голодує від 19 березня через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Після місяця повної відмови Балуха від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

За даними захисників, 22 червня Балух посилив голодування і перейшов на воду.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

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Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.