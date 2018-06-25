Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Червень 2018, Київ 15:08
Новини | Політика

У Криму відклали засідання за клопотанням про умовно-дострокове звільнення Балуха

Володимир Балух у суді, фото 22 червня 2018 року

Підконтрольний Росії Залізничний райсуд Сімферополя відклав розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха, який голодує в кримському СІЗО. Клопотання стосується першої справи проти Балуха, в якій його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання перенесли на 5 липня.

«Балуха не доставили до суду, оскільки Залізничний райсуд не знав, що відносно нього розглядається інша кримінальна справа і він закріплений на даний момент за Роздольненським райсудом. Потрібно було відправити запит про можливість етапувати його сюди для розгляду клопотання», – прокоментувала ситуацію адвокат Ольга Дінзе.

Читайте також: Балух знову посилює голодування і переходить на воду – захисник

За її словами, якщо до 5 липня Роздольненський райсуд винесе обвинувальний вирок Балухові у кримінальній справі про дезорганізацію роботи ІТТ, Залізничний райсуд може відмовити в розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення через те, що активіст перебуватиме після вироку на етапі в місце відбування покарання.

22 червня архієпископ УПЦ КП Климент повідомив, що Балух, який голодує від 19 березня, через тиск у СІЗО посилив протест і перейшов на воду.

Балух голодує через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це майже 4200 гривень).

Балух побажав українському народу «не здаватися» (відео)
Embed
Балух побажав українському народу «не здаватися» (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG