У Криму відклали засідання за клопотанням про умовно-дострокове звільнення Балуха

Підконтрольний Росії Залізничний райсуд Сімферополя відклав розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха, який голодує в кримському СІЗО. Клопотання стосується першої справи проти Балуха, в якій його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання перенесли на 5 липня.

«Балуха не доставили до суду, оскільки Залізничний райсуд не знав, що відносно нього розглядається інша кримінальна справа і він закріплений на даний момент за Роздольненським райсудом. Потрібно було відправити запит про можливість етапувати його сюди для розгляду клопотання», – прокоментувала ситуацію адвокат Ольга Дінзе.

Читайте також: Балух знову посилює голодування і переходить на воду – захисник

За її словами, якщо до 5 липня Роздольненський райсуд винесе обвинувальний вирок Балухові у кримінальній справі про дезорганізацію роботи ІТТ, Залізничний райсуд може відмовити в розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення через те, що активіст перебуватиме після вироку на етапі в місце відбування покарання.

22 червня архієпископ УПЦ КП Климент повідомив, що Балух, який голодує від 19 березня, через тиск у СІЗО посилив протест і перейшов на воду.

Балух голодує через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це майже 4200 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».