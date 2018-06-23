Балух – Порошенкові: «Сподіваюся, досвід історії додасть рішучості цивілізованому світові зупинити агресора»

Український активіст Володимир Балух, якого встановлена Москвою влада утримує за ґратами в окупованому Криму, написав лист президентові України Петрові Порошенку. Його фотокопію опублікував у фейсбуці заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

У листі, датованому 22 червня, Балух висловив сподівання, що цивілізований світ візьме до уваги «гіркий досвід історії» і зупинить агресивні дії Росії.

«Щиро сподіваюсь, що гіркий досвід історії таки згуртує цивілізований світ та додасть рішучості і солідарності діям керівництва його країн, аби не заходити на чергове коло кривавих лазень, а зупинити знахабнілого агресора, хай навіть зазнавши при цьому тимчасових фінансових втрат і деякі бізнесових незручностей. З місця, де перебуваю зараз я, важко об’єктивно оцінювати повноту і ефективність дій держави в напрямку протидії впливу кремлівської пропаганди на ставлення до її політики громадян і урядів інших країн світу, але те, що Україна не пасе задніх у цій справі, надає повного оптимізму і віри, що зруйновані долі і занедбані родини політично ув’язнених агресором громадян України не марні і не залишаться осторонь цього процесу», – написав Балух.

Крім того, згадуючи про «практику терору, яку неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші», Балух наголосив: «Понад усе я волів би вберегти Україну від скочування до «дзеркальної» відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває!»

Також у листі Балух розповів, як у Сімферопольському СІЗО, де він перебував 12 червня, в День Росії, який святкують у сусідній Росії, коли ввечері підконтрольна Москві влада влаштувала святковий салют, із вікон ізолятора «дружно лунало «Слава Україні», і непоодинокі арештанти співали український гімн». «Це щира правда з вуст очевидця подій, яким я мимоволі став і не розчув при цьому жодного схвального вигуку на честь «винуватиці торжества» (тобто Росії – ред.)», – написав Володимир Балух.

Раніше 23 червня уповноважений із прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила, що звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням якнайшвидше здійснити візит до утримуваного в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха і «надати йому кваліфіковану медичну допомогу». Як мовиться в повідомленні на сайті омбудсмана і в соцмережах, із цим проханням вона звернулася до голови Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Росії, Білорусі та Молдові Маґне Барта та керівника офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Сімферополі П’єра-Емманюеля Дюкрюе.

За її словами, Володимир Балух, який голодує вже 97-й день, посилив голодування – від часткового типу знову переходить лише на воду. «За час голодування Володимир втратив 30 кілограмів ваги. Це несе величезну загрозу для його життя!» – наголосила Денісова.

Крім того, за її словами, Балуха перевели з Сімферопольського СІЗО до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника установи, також лунають погрози помістити його у штрафний ізолятор.

Також Людмила Денісова наголосила, що за останні 10 днів перебування на території Росії їй не вдалось здійснити візит до жодного з українських політв’язнів, бо, за її словами, «російська сторона різними засобами перешкоджає цьому».

Попереднього дня, 22 червня ввечері, Денісова заявляла, що має намір звернутися до МКЧХ, що має відділення у Криму, з проханням відвідати Балуха. Вона також вимагала від Росії терміново надати й їй самій можливість відвідати Балуха і особисто перевірити стан його здоров’я.

Раніше того дня громадський захисник Балуха, архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, що український активіст знову посилив голодування. А адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що через те, що адміністрація СІЗО влаштовує провокації щодо Балуха, «він на знак протесту переходить на воду».

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив на вазі.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими – за його словам, щоб висловити своє «особисте презирство до окупаційного режиму та його жалюгідних намагань». Пізніше, на 25-й день голодування, після консультації з його громадським захисником архієпископом Климентом Володимир Балух вирішив перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильного годування»: він пив вівсяний кисіль і чай та з’їдав на день 50–70 грамів сухарів із чорного хліба, щоб підтримувати «балансування на нульовій позначці». Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це майже 4200 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».