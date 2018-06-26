Москалькова стверджує, що загрози життю Балуха немає

Немає загрози життю засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує 100-й день, заявила омбудсмен Росії Тетяна Москалькова журналістам у Києві.

«За висновками лікарів, немає загроз його життю. Я сама планую його відвідати і побачити особисто, у якому він стані. Але я вважаю, що коли людина голодує стільки часу, звичайно, це небезпечно», – стверджує Москалькова.

Вона зазначила, що планує відвідати Балуха в СІЗО Криму після того, як приїде в колонію за Полярним колом до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Активіст голодує від 19 березня через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Після місяця повної відмови Балуха від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

За даними захисників, 22 червня Балух посилив голодування і перейшов на воду.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько чотирьох тисяч гривень).

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Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.