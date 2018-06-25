Балуху стало погано – адвокат

Засудженому в Криму українському активісту Володимиру Балуху, який голодує 99 днів, стало погано, повідомила адвокат Ольга Дінзе в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя.

«У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткового м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва», – сказала Дінзе.

Вона додала, що через стан здоров'я Балух, який голодує вже 99 днів, відмовився йти на прогулянку, оскільки «просто фізично не зміг цього зробити». Крім того, за словами активіста, у засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення він також не зміг би взяти участь.

Дінзе уточнила, що Балух не вживає їжу, тільки п'є воду.

Адвокат додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, «камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає».

22 червня архієпископ УПЦ КП Климент повідомив, що Балух, який голодує від 19 березня, через тиск у СІЗО посилив протест і перейшов на воду.

Балух голодує через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

25 червня підконтрольний Росії Залізничний райсуд Сімферополя відклав розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха на 5 липня.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це майже 4200 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».