Денісова знову просить МКЧХ відвідати ув’язнених у Росії українців

Уповноважена Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова вкотре закликає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати ув’язнених у Росії українців і сприяти її візитам до них.

«Змушена констатувати, що відсутня жодна реакція від голови регіональної Делегації МКЧХ у Росії, Білорусі, Молдові і Україні Маґне Барта на мої листи щодо відвідування співробітниками МКЧХ Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова і сприяння моїм візитам до згаданих громадян України. Зважаючи на надзвичайність ситуації я знову звертаюся до Маґне Барта відвідати їх, а також сприяти моїм особистим візитам, щоб запобігти можливим трагічним наслідкам порушення прав і свобод людини», – написала Денісова у Facebook.

Вона додала, що наразі перебуває в Москві і готова зустрітися з Бартом цього тижня.

20 червня омбудсмен повідомила, що не змогла зустрітися з керівником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії, Білорусі і Молдові Магне Барту, тому звернулася до нього з листом із проханням відвідати українських політв’язнів, утримуваних Росією.

За словами Денісової, за час її перебування на території Росії їй не вдалося здійснити візит до жодного з українських політв’язнів, бо, за її словами, «російська сторона різними засобами перешкоджає цьому».

22 червня вона повідомила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова запропонувала їй разом відвідати затриманого в Україні керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а вже після цього вирушити до Сенцова в колонію в Лабитнангі.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

Володимир Балух, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив у вазі. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.