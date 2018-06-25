На сесії ПАРЄ можуть провести термінові дебати про загрози життю українських в’язнів у Росії

У Страсбурзі 25 червня стартує літня сесія ПАРЄ, на якій можуть відбутися термінові дебати на тему «Загрози здоров’ю і життю українських в’язнів у Росії й окупованому Криму».

Згідно з повідомленням на сайті ПАРЄ, асамблея має ще сьогодні вирішити остаточний порядок денний сесії.

На нинішній літній сесії, що триватиме до 29 червня, мають обрати нового президента ПАРЄ. У жовтні 2017 року тодішній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аґрамунт, усунення якого з посади вимагала українська делегація, подав заяву про відставку.

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Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, перед членами асамблеї виступлять прем’єр-міністри Хорватії і Словаччини, а також міністр закордонних справ Люксембургу.

Асамблея на літній сесії, серед іншого, буде обговорювати гуманітарну ситуацію з біженцями у сусідніх із Сирією країнах.

Українська сторона вимагає від Росії обміняти ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, й інших українських громадян, ув'язнених Москвою, на 23 росіян, затриманих в Україні.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.