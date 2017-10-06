Президент ПАРЄ Аґрамунт достроково подав у відставку – Ар’єв

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аґрамунт, усунення якого з посади вимагала українська делегація, подав заяву про відставку. Про це 6 жовтня повідомив у Facebook депутат Верховної Ради Володимир Ар’єв, додавши до свого тексту копію заяви президента ПАРЄ.

«Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію до Асада на російському урядовому літаку, щойно добровільно подав у відставку. Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї, запланованого на понеділок. Послався на стан здоров‘я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога!» – написав Ар’єв.

Заяву про відставку підтвердив у Twitter і сам Педро Аґрамунт.

Наприкінці червня в Парламентській асамблеї Ради Європи повідомили, що голосуватимуть за відставку Аґрамунта у жовтні. «Зазначене клопотання повинно бути поставлено на голосування на відкритті сесії Асамблеї, яка відбудеться 9-13 жовтня», – йшлося у повідомленні ПАРЄ.

У ПАРЄ нагадали, що клопотання про звільнення Педро Аграмунта внесли 158 членів ПАРЄ, які представляють 5 політичних груп і 36 національних делегацій.

Критика з вимогою відставки Аґрамунта у ПАРЄ почала лунати після того, як у він відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після критики на свою адресу Аґрамунт вибачився за поїздку.

У квітні бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аґрамунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

На початку червня Володимир Ар’єв повідомляв, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента і віце-президента асамблеї.