У ПАРЄ голосуватимуть за відставку Аґрамунта у жовтні

У Парламентській асамблеї Ради Європи голосуватимуть за відставку її чинного президента Педро Аґрамунта у жовтні.

«Відповідно до процедурних правил, разом з поправками від 27 червня, зазначене клопотання повинно бути поставлено на голосування на відкритті сесії Асамблеї, яка відбудеться 9-13 жовтня», – йдеться у повідомленні ПАРЄ.

Також наголошується, що до ухвалення остаточного рішення стосовно клопотання президент припиняє головувати на засіданнях асамблеї.

У ПАРЄ нагадали, що клопотання про звільнення Педро Аграмунта внесли 158 членів ПАРЄ, які представляють 5 політичних груп і 36 національних делегацій.

Критика з вимогою відставки Аґрамунта у ПАРЄ почала лунати після того, як у він відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після критики на свою адресу Аґрамунт вибачився за поїздку.

У квітні бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аґрамунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

На початку червня Володимир Ар’єв повідомляв, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента і віце-президента асамблеї.