День біженців: п'ять фото, які показують глибину проблеми

20 червня – Всесвітній день біженця. Криза біженців по всьому світу вже кілька років не зникає з порядку денного. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, протягом 2017 року кількість людей, які змушені були тікати від воєн, насильства, переслідування та голоду (біженців і внутрішньо переміщених осіб разом) сягнула 68,5 мільйонів – 31 людина щохвилини. 52% з них – діти. Країни-«лідери» з кількості жителів, які змушені виїхати заради власної безпеки: Сирія, М’янма, Афганістан, Сомалі та Південний Судан.

Сирія

Сирійська дівчинка-біженка сидить біля свого намету в стихійному таборі біженців у Арсалі, що на кордоні з Сирією, східний Ліван.

Конфлікт у Сирії почався 2011 року після «Арабської весни» та акцій протестів проти президента країни Башара Асада, на боці сил якого з 2015 року бере участь у війні і Росія. За даними ООН, громадянська війна в Сирії вже коштувала життя 400 тисячам людей і змусила 5,6 мільйона сирійців тікати зі своєї країни.

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М’янма

Дитина з народу рохінья отримує порцію їжі у таборі для біженців Джамтолі, в Бангладеш.

Рохінья (або рохінджа) – це мусульманська меншина, яка проживає здебільшого на території Ракхайн (штат у М'янмі). Влада М’янми вважає їх нелегальними мігрантами з сусіднього Бангладеш, які переселилися на територію країни впродовж ХХ століття. Напружені відносини між ними та буддистською більшістю час від часу виливаються у спалахи насильства – як, наприклад, у 2013 та 2017 роках.

За словами Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, минулого року з М’янми були змушені тікати близько 700 тисяч рохінья. ​

Афганістан

Дівчата-афганки йдуть зі школи в таборі для біженців поблизу Ісламабаду, Пакистан.

Перша хвиля втечі мирного населення з Афганістану почалася після радянського вторгнення в 1979 році, друга – після початку громадянської війни в 1990-х. Протистояння між урядом та ісламістським рухом «Талібан» триває й досі, хоча нещодавно президент країни Ашраф Гані заявив про перемир’я з нагоди кінця Рамадану. Зараз, за офіційними цифрами, за межами Афганістану проживає 2,6 мільйона біженців.

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Південний Судан

Вільям Бол Бол Нігунденг – внутрішньо переміщений житель Судану в таборі захисту цивільних жителів «Томпінг» на базі миротворчої місії ООН у Південному Судані, Джуба, 2014 рік.

Відділення Південного Судану від Судану в 2011 році не стало початком мирного періоду в історії регіону – у 2013-му в Південному Судані спалахнула громадянська війна між народами нуер та дінка. Зараз, за даними ООН, притулку за межами країни шукають 2,4 мільйона південносуданців.​

Сомалі

Сомалійська дитина, що страждає від недоїдання, в лікарні табору для біженців, Дабааб, Кенія, 2011 рік.

Громадянська війна в Сомалі тягнеться з 1988 року. Повалення режиму диктатора Сіада Барре у 1991 році лише призвело до багатосторонньої боротьби за владу між різними угрупованнями. Із 2008-го до 2013-й Сомалі очолювала рейтинг нестабільних країн за «Індексом недієздатності держав», який складає «Фонд миру».

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За даними ООН, від війни та голоду в Сомалі втекли за кордон 870 тисяч сомалійців і ще понад 2 мільйони змушені були переїхати в межах країни.