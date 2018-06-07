Президент Афганістану оголосив про тимчасове перемир’я з талібами

Президент Афганістану Ашраф Гані 7 червня оголосив про тимчасове припинення вогню з талібами до свята Ід-аль-Фітр – закінчення Рамадану. Наразі незрозуміло, чи погодилися таліби на перемир’я.

Як заявив Гані у відеозверненні 7 червня, перемир’я триватиме від 12 до 20 червня.

Гані оголосив, що сили безпеки Афганістану припинять операції проти талібів у цей час. Однак афганський президент виключив можливість перемир’я з «Ісламською державою», «Аль-Каїдою» й «іншими міжнародними терористичними організаціями».

Гані зробив це оголошення в той час, коли напади ісламістських угруповань по всьому Афганістану посилюються.

У «Талібані» заяву не коментували.

Рішення ухвалили після зустрічі ісламських священнослужителів з усієї країни цього тижня, які оголосили фетву, релігійний наказ, про оголошення нападів смертників забороненими. Священнослужителі звернулися до афганського уряду, а також до талібів й інших бойовиків із закликом погодити перемир’я і вести мирні переговори.

Внаслідок нападу смертника, що стався поблизу місця зборів 4 червня, загинули щонайменше сім людей. Відповідальність на себе взяло місцеве відділення «Ісламської держави».