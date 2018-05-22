Десятки людей загинули унаслідок нападів в Афганістані

На сході та півдні Афганістану у результаті серії вибухів загинули десятки людей, повідомляє тамтешня Розвідувальна служба Національного управління безпеки.

За даними служби, у провінції Кандагар жертвами стали 16 осіб, серед яких мирні жителі та члени афганських сил безпеки. Ще 30 отримали поранення

У місті Газні загинули 14 поліцейських. За словами представника губернаторства Газні Арефа Нурі, бойовики здійснили напади в районах Джегату і Дех-Як.

На цей момент ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.

Афганські урядові сили борються з талібами та іншими збройними угрупованнями, які пожвавили свою діяльність після того, як у 2014 році американські війська та війська НАТО офіційно завершили свою бойову місію у цій країні. Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову посилити присутність американських військовослужбовців у Афганістані, втім конкретних термінів не вказав.