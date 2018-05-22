Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Травень 2018, Київ 18:45
Новини | Міжнародні

Десятки людей загинули унаслідок нападів в Афганістані

Місце вибуху в провінції Кандагар, Афганістан, 22 травня 2018 року

На сході та півдні Афганістану у результаті серії вибухів загинули десятки людей, повідомляє тамтешня Розвідувальна служба Національного управління безпеки.

За даними служби, у провінції Кандагар жертвами стали 16 осіб, серед яких мирні жителі та члени афганських сил безпеки. Ще 30 отримали поранення

У місті Газні загинули 14 поліцейських. За словами представника губернаторства Газні Арефа Нурі, бойовики здійснили напади в районах Джегату і Дех-Як.

На цей момент ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.

Афганські урядові сили борються з талібами та іншими збройними угрупованнями, які пожвавили свою діяльність після того, як у 2014 році американські війська та війська НАТО офіційно завершили свою бойову місію у цій країні. Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову посилити присутність американських військовослужбовців у Афганістані, втім конкретних термінів не вказав.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG