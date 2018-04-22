Афганістан: кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі зросла до 57

За останніми офіційними даними, внаслідок вибуху в столиці Афганістану, Кабулі, кількість загиблих зросла до 57 людей, а 119 осіб зазнали поранень. Смертник підірвав себе у черзі за національними ідентифікаційними картками в центрі реєстрації виборців 22 квітня.

За даними ВВС, серед загиблих – 21 жінка і 5 дітей.

Інформаційне агентство Amaq заявило, що відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава», водночас якихось доказів цього надано не було.

14 квітня Афганістан почав реєструвати виборців на парламентські вибори, які довго відкладали, врешті запланувавши на жовтень.

За даними ООН, протягом перших трьох місяців цього року в Афганістані загинули понад 700 цивільних, ще 1 495 отримали травми.

У 2017 році, за інформацією ООН, загинули 3 438 цивільних, ще 7 015 постраждали. Це був четвертий рік поспіль, коли кількість жертв перевищила 10 тисяч.

Оцінки ООН вважаються консервативними, оскільки в організації перевіряють дані за щонайменше трьома незалежними джерелами.

Урядові сили Афганістану протистоять талібам та іншим угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році.