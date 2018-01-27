В ООН засудили вибух у Кабулі, через який загинули щонайменше 95 людей

В Організації Об’єднаних Націй засудили вибух, скоєний бойовиками мережі «Талібан» у центрі афганської столиці Кабула, в результаті якого загинули щонайменше 95 людей, 158 зазнали поранень.

«Від імені Організації Об’єднаних Націй в Афганістані я беззаперечно засуджую сьогоднішній напад в місті Кабул, в якому загинули і поранені десятки мирних жителів», – заявив спеціальний представник генерального секретаря ООН в Афганістані Тадаміті Ямамото.

Він назвав атаку «звірством» і додав, що організатори і виконавці мають бути притягнуті до відповідальності за скоєне.

27 січня в центрі Кабула, де розташовані урядові будинки, іноземні посольства і магазини, стався потужний вибух. За даними МВС, бойовик скористався «швидкою», щоб проїхати через пункти пропуску і влаштувати вибух. Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українці внаслідок цього вибуху не постраждали.

Ще один вибух 27 січня влаштував бойовик-смертник через підрив автомобіля у південній афганській провінції Гельманд, щонайменше 6 людей загинули. Таліби також заявили, що стояють за цією атакою.

Афганські урядові сили борються з талібами та іншими збройними угрупованнями, які пожвавили свою діяльність після того, як у 2014 році американські війська та війська НАТО офіційно завершили свою бойову місію у цій країні. Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову посилити присутність американських військовослужбовців у Афганістані, втім конкретних термінів не вказав.