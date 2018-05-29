У бельгійському Льєжі в перестрілці загинули двоє поліцейських, перехожий і сам нападник, ще двоє людей отримали поранення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поліція Льєжа заявляє, що нейтралізувала нападника, який на одній із центральних вулиць міста почав стріляти, вбивши двох правоохоронців і перехожого. Згодом, взявши в заручники працівницю сусідньої школи, він переховувався на шостому поверсі сусідньої багатоповерхівки, навпроти кафе, де була стрілянина, заявляють у поліції. (Відео Reuters)