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29 Травень 2018, Київ 20:22
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Прокуратура класифікувала стрілянину в Льєжі як теракт (відео)

Прокуратура класифікувала стрілянину в Льєжі як теракт (відео)
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У бельгійському Льєжі в перестрілці загинули двоє поліцейських, перехожий і сам нападник, ще двоє людей отримали поранення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поліція Льєжа заявляє, що нейтралізувала нападника, який на одній із центральних вулиць міста почав стріляти, вбивши двох правоохоронців і перехожого. Згодом, взявши в заручники працівницю сусідньої школи, він переховувався на шостому поверсі сусідньої багатоповерхівки, навпроти кафе, де була стрілянина, заявляють у поліції. (Відео Reuters)

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