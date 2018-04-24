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24 Квітень 2018, Київ 10:02
Новини | Міжнародні

До 10 зросла кількість загиблих внаслідок наїзду на пішоходів у Торонто

Поліція на місці трагедії в Торонто, 23 квітня 2018 року

Число загиблих при наїзді автофургона на пішоходів у канадському місті Торонто зросло до 10. Ще 15 людей поранені, заявили в місцевій поліції. У попередніх повідомленнях ішлося про дев’ять загиблих.

Водій машини затриманий. Це 25-річний Алек Мінасян. У його профілі в соціальних мережах ідеться, що він студент у місцевому коледжі Сенека. Судячи з усього, він скоїв наїзд на пішоходів навмисно, хоча його мотиви залишаються неясними.

Як повідомляють очевидці, водій на великій швидкості їхав по тротуару, збиваючи людей. Начальник міської поліції Марк Сондерс повідомив, що Мінасян раніше не був відомий поліції і не пов'язаний з жодним терористичним угрупуванням.

Розслідування триває. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в американських службах безпеки, поліція вважає теракт основною версією інциденту в Торонто.

За інформацією посла України в Канаді Андрія Шевченка, серед громадян України потерпілих в інциденті немає.

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