До 10 зросла кількість загиблих внаслідок наїзду на пішоходів у Торонто

Число загиблих при наїзді автофургона на пішоходів у канадському місті Торонто зросло до 10. Ще 15 людей поранені, заявили в місцевій поліції. У попередніх повідомленнях ішлося про дев’ять загиблих.

Водій машини затриманий. Це 25-річний Алек Мінасян. У його профілі в соціальних мережах ідеться, що він студент у місцевому коледжі Сенека. Судячи з усього, він скоїв наїзд на пішоходів навмисно, хоча його мотиви залишаються неясними.

Як повідомляють очевидці, водій на великій швидкості їхав по тротуару, збиваючи людей. Начальник міської поліції Марк Сондерс повідомив, що Мінасян раніше не був відомий поліції і не пов'язаний з жодним терористичним угрупуванням.

Розслідування триває. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в американських службах безпеки, поліція вважає теракт основною версією інциденту в Торонто.

За інформацією посла України в Канаді Андрія Шевченка, серед громадян України потерпілих в інциденті немає.