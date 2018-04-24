Українців немає серед постраждалих у Торонто – посол

Громадян України немає серед постраждалих під час трагедії в канадському місті Торонто, де 23 квітня вдень за місцевим часом фургон наїхав на юрбу. Про це кореспонденту української служби Радіо Свобода, який перебуває на місці трагедії, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Консульські співробітники зв‘язувалися із місцевою поліцією, за попередніми даними, ніхто із загиблих чи постраждалих не має українського громадянства, але інформація ще уточнюватиметься. Канадські силовики обіцяють у разі, якщо отримають інформацію про постраждалих іноземців, терміново повідомляти про це посольству відповідної країни в Оттаві.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, весь район, де сталася трагедія, і досі перекритий поліцією, на перехрестях – вантажівки із піском, на місці злочину працює пересувна кримінологічна лабораторія. Поруч жителі сусідніх будинків виставили просто на тротуарі свічки та папір, на якому люди різними мовами пишуть слова співчуття.

Про мотиви дій водія, який керував вантажівкою, що наїхала на юрбу, місцева поліція нічого не повідомляє. Відомо лише його ім‘я – Алек Мінасян, вік – 25 років, та той факт, що він був місцевим та жив неподалік від місця злочину.

Жертвами наїзду стали дев’ятеро людей, ще 16 зазнали травм.