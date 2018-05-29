Чотири людини загинули внаслідок стрілянини у бельгійському Льєжі

У бельгійському Льєжі в перестрілці загинули двоє поліцейських, перехожий і сам нападник, ще двоє людей отримали поранення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Поліція Льєжа заявляє, що нейтралізувала нападника, який на одній із центральних вулиць міста почав стріляти, вбивши двох правоохоронців і перехожого. Згодом, взявши в заручники працівницю сусідньої школи, він переховувався на шостому поверсі сусідньої багатоповерхівки, навпроти кафе, де була стрілянина, заявляють у поліції.

За даними правоохоронців, одним із головних мотивів нападу розглядають «тероризм».

Заходи безпеки в Бельгії були посилені після того, як 32 людини загинули і понад 300 поранені в результаті трьох скоординованих терактів 22 березня 2016 року – в аеропорту «Завентем» в Брюсселі і на станції метро в центрі бельгійської столиці. За напад взяло відповідальність угруповання «Ісламська держава».