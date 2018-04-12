Понад 700 цивільних загинули в Афганістані в перші три місяці 2018 року – ООН

Понад 700 цивільних загинули в Афганістані в перші три місяці 2018 року, йдеться у звіті ООН.

За даними місії організації в Афганістані, у період з 1 січня до 31 березня загинули 763 цивільних, ще 1 495 отримали травми.

У 2017 році, за інформацією ООН, загинули 3 438 цивільних, ще 7 015 постраждали. Це був четвертий рік поспіль, коли кількість жертв перевищила 10 тисяч.

Оцінки ООН вважаються консервативними, оскільки в організації перевіряють дані за щонайменше трьома незалежними джерелами.

Урядові сили Афганістану протистоять талібам та іншим угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році.