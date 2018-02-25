Афганістан: в Кабулі вбили колишнього парламентаря і його охоронця

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що колишнього парламентаря і його охоронця вбили в Кабулі.

Представник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш заявив, що Рафіулла Гал Афгана та його охоронця застрелили пізно ввечері 24 лютого, коли бойовики відкрили вогонь по їхньому транспортному засобі в північному районі Кабула.

Даніш сказав, що зловмисники втекли з місця злочину, розпочато розслідування.

Афган був заступником спікера парламенту, а згодом був радником афганського прем’єр-міністра.

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за напад.