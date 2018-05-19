На заході Афганістану закрили сотні шкіл через наступ талібів

Уряд Афганістану закрив сотні навчальних закладів у провінції Фарах на заході країни, де цього тижня почався широкий наступ бойовиків ісламістського руху «Талібан».

Загалом у провінції припинили роботу 411 шкіл і центрів підвищення кваліфікації вчителів, і того 379 початкових шкіл, повідомив заступник голови управління освіти у провінції Мохаммад Садік Халімі.

Ці заклади планують відкрити наприкінці священного місяця рамадана, що настане цього року в Афганістані 12 червня.

Про це закриття Міністерство освіти Афганістану оголосило кілька днів тому, посилаючись на потреби безпеки учнів і працівників шкіл.

Загалом, за даними міністерства, по всій країні через бойові дії нині закриті близько 1 тисячі навчальних закладів.

Сотні бойовиків-талібів штурмували місто Фарах, центр однойменної провінції, 15 травня. Їм вдалося на якийсь час захопити значну частину міста, перш ніж їх вибили бійці афганських силових структур за підтримки авіації західних союзників-членів НАТО. На околицях міста сутички тривають далі, також бої точаться в інших місцях провінції.