В результаті вибуху бомби смертника в Кабулі загинуло щонайменше 7 осіб

Афганські служби безпеки заявляють, що в результаті вибуху бомби терориста-смертника в Кабулі біля будівлі політехнічного інституту загинуло щонайменше 7 осіб, поранено 9.

Глава поліцейського округу Гаффор Азіз заявив, що самогубчий напад був здійснений у той момент, коли понад 2 тисячі богословів з усієї країни, які брали участь в антивоєнній молитві, виходили з шатра Лоя Джирги, де проводили свою зустріч. Вибух був скерований на учасників Ради афганської Улеми (найвищий релігійний орган Афганістану).

Незадовго до нападу 4 червня Рада старійшин Афганістану винесла фетву, в якій назвала гріховними терористичні акти і закликала всі сторони афганського конфлікту сісти за стіл переговорів.

Виступаючи на засіданні, член Ради Улеми, Ґофранулла Мурад сказав, що «поточна війна в Афганістані є незаконною і не має коріння в законах шаріату».

«Це є незаконним згідно з ісламськими законами і, окрім пролиття крові мусульман, це нічого не дає», – мовиться в заяві.

«Ми, релігійна Улема, закликаємо талібі позитивно реагувати на мирну пропозицію афганського уряду, щоб запобігти подальшому кровопролиття в нашій країні», – додав він.

Поки що немає точних даних, скільки з числа клериків було сере серед загиблих. Жодна з груп поки що не взяла на себе відповідальність за напад.