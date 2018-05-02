У Кабулі поховали загиблих 30 квітня журналістів Радіо Свобода

У столиці Афганістану Кабулі 1 травня поховали журналіста афганської служби Радіо Свобода – Радіо Вільний Афганістан Сабавуна Какара, загиблого під час атаки самогубці 30 квітня. У його похороні взяли участь родичі, друзі та колеги.

Какар працював на Радіо Свобода п’ять років на посаді кореспондента.

«Він часто повідомляв про наслідки вибухів та інших небезпечних подій, – розповів Кадір Хабіб, головний редактор афганської служби Радіо Свобода. – Він був сміливим чоловіком, який ніколи не боявся повідомляти про небезпечні історії».

Ще один журналіст Ебадулла Хананзай, був похований 30 квітня, так само, як і Маграм Дуррані, практикантка в Кабульському бюро афганської служби Радіо Свобода.

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Щонайменше 25 осіб загинули, і ще 45 отримали поранення під час нападу, відповідальність за який взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Центр афганських журналістів заявив, що загинули дев’ять працівників ЗМІ, що стало найгучнішим нападом на журналістів в Афганістані після падіння режиму талібів в 2001 році.