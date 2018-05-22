Стратегія США щодо Афганістану: «мало ознак поступу» ‒ звіт

Нова стратегія адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Афганістану, започаткована в серпні минулого року, дала мало поступу в боротьбі проти руху «Талібан», і ця країна далі залишається небезпечною й нестійкою по 17 роках війни. Такі висновки звіту урядових контрольних органів, що суперечать твердженням Пентагону.

Як стверджували в Міністерстві оборони США, афганські урядові силові структури за американської підтримки «досягли поворотного пункту» і перехопили ініціативу у війні проти талібів. Натомість у звіті генеральних інспекторів Міноборони, Держдепартаменту і Агентства міжнародного розвитку США згадана низка нападів талібів та інших протиурядових сил і наголошено, що за перші три місяці цього року в боротьбі з цими силами було мало ознак поступу.

Як зазначено у звіті, що адресований Конгресові США і був оприлюднений увечері 21 травня, рух «Талібан» та угруповання «Вілаят Хорасан», яке є частиною угруповання «Ісламська держава», влаштовували гучні напади у столиці Афганістану Кабулі з сотнями вбитих. Крім того, таліби продовжували утримувати значні території і влаштовувати руйнівні терористичні напади в Кабулі й по всій країні, мовиться у звіті.

Того ж дня, 21 травня, в Афганістані таліби попередили мешканців Кабула, що планують нові напади у столиці, і що цивільні мають уникати воєнних об’єктів у місті, щоб зменшити число цивільних жертв.

Тиск на талібів не вдався ‒ звіт

Адміністрація Трампа, оголосивши в серпні 2017 року нову афганську стратегію, заявляла, що посилює свою воєнну кампанію проти «Талібану» у сподіванні, що таке нарощування зусиль переконає талібів у неможливості виграти війну і змусить їх піти на мирні переговори.

Але, як заявили генеральні інспектори, «існує мало загально доступних доказів, що дії для збільшення тиску на «Талібан» мали якийсь значний вплив».

Зокрема, в лютому цього року уряд Афганістану запропонував талібам почати процес примирення без ніяких передумов, але войовничий рух відкинув цю пропозицію.

Крім того, мовиться у звіті, його автори не виявили ніяких значних територіальних здобутків американських та афганських сил, незважаючи на мету стратегії Білого дому: збільшити частку контрольованої Кабулом території Афганістану з нинішніх 64 відсотків до 80 відсотків за допомогою посилених повітряних ударів і наземних операцій.

Чи допоможуть Пакистан і вибори?

Звіт звертає увагу й на події поза межами Афганістану: намагання Білого дому змусити сусідній Пакистан вжити заходів проти бойовиків, які з його території завдають ударів по Афганістанові, також не дали результату, пишуть автори.

«Незважаючи на надання Пакистанові планованої допомоги на безпеку на суму від 1,5 до 2 мільярдів доларів, ця країна не вжила достатніх дій для знищення безпечних місць терористів», ‒ мовиться в документі.

У ньому також висловлено сумнів щодо можливості поступу завдяки парламентським виборам в Афганістані, що були заплановані на липень, а потім відкладені на жовтень. Автори звіту висловили сумнів у тому, до якої міри вибори, проведені за умов протидії з боку талібів, підуть на користь мирові.

«Враховуючи, що «Талібан» вважає уряд Афганістану маріонеткою США, не ясно, наскільки підтримувані США вибори підвищать легітимність уряду Афганістану в очах талібів і змусять їх до примирення», ‒ зазначають автори документу.

Крім того, в ньому висловлено сумнів у рішенні направити цього року до Афганістану групу нових військових радників, які мають працювати з афганськими силами ближче до лінії фронту. Цей крок, у поєднанні з посиленням наступу афганських сил проти талібів, «далі підвищує ризик жертв серед цивільних, нападів, вчинених ізсередини лав урядових сил, жертв серед громадян США та іншого насильства, пов’язаного з конфліктом».

США нині мають в Афганістані близько 15 тисяч своїх військових на допоміжних ролях ‒ вони надають афганцям військову допомогу, але не беруть безпосередньої участі в боях.

Пентагон не цілком згоден

У Пентагоні не цілком згодні з похмурими висновками звіту. Як сказав речник Міністерства оборони Роб Маннінґ, його посадовці вважають, що «хаос і прогрес можуть співіснувати в Афганістані ‒ що, на його думку, якраз і відбувається там.

За словами речника, афганські збройні сили роблять деякі важливі кроки. Як приклад він навів події останніх днів у провінції Фарах, де афганські військово-повітряні сили підтримали наземний наступ, і це дало змогу подолати талібів, які напали на столицю провінції, місто Фарах, і захопили кілька важливих блокпостів.

Як сказав Маннінґ, до провінції на допомогу афганським силам прибули додаткові підрозділи американських радників, і тепер уряд Афганістану повністю контролює провінцію.

Тим часом у звіті трьох генеральних інспекторів підтверджено, що афганські урядові силові структури поліпшуються, ‒ але, наголошено в документі, вони досягли лише мінімального поступу в гарантуванні безпеки населення.

Крім того, автори документу звертають увагу, що чисельність бойових частин афганських військ продовжувала скорочуватися, що посилює сумніви в їхній дієвості. За даними звіту, станом на кінець січня в Афганістані було 313 тисяч 728 військовослужбовців у бойових частинах ‒ що менше, ніж 331 тисяча 708 попереднього року.

Фактичне число таких військ на 11 відсотків менше від визначеного рівня в 352 тисячі ‒ ця різниця відображає труднощі з залученням афганців до служби в армії, а також високі рівні втрат із боку афганських військових, мовиться у звіті про стан виконання стратегії США щодо Афганістану.

Оригінал матеріалу ‒ на сайті Радіо Вільна Європа ‒ Радіо Свобода