В Афганістані напали на податкову службу провінції, є жертви

На сході Афганістану стався скоординований напад бойовиків зі зброєю і смертників із вибухівкою на будівлю податкових органів провінції Нанґаргар у центрі її столиці, міста Джалалабада.

За словами речника губернатора провінції Аттаулли Хоґ’яні, нападники вбили принаймні шість людей і ще не менш ніж 30 поранили. Число втрат іще не остаточне, бо між нападниками, що забарикадувалися в будівлі, і силовиками, які оточили територію, триває бій.

Через те, що нападники підпалили будівлю з кількох кінців і вона охоплена димом, їхнє число не можуть встановити.

Як заявили в поліції, вони зуміли застрелити принаймні одного бойовика за кілька годин перестрілки, що спалахнула після трьох влаштованих нападниками вибухів.

За словами депутата ради провінції Сохраба Кадері, схоже, що один із нападників підірвав себе на воротах комплексу будівель, а ще двоє вже всередині. Ще принаймні четверо нападників, вважає він, увірвалися в будівлю, озброєні автоматами і гранатометами.

Відповідальності за напад іще ніхто не взяв. Раніше схожі напади у провінції Нанґаргар брали на себе ісламістський рух «Талібан» або місцевий підрозділ екстремістського угруповання «Ісламська держава».