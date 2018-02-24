Число жертв вибухів у Сомалі зросло щонайменше удвічі

Кількість загиблих внаслідок двох вибухів, що сталися у столиці Сомалі Могадішо ввечері 23 лютого, зросла щонайменше удвічі.

Вчора повідомляли про 18 загиблих. 24 лютого агенція AFP з посиланням на медиків інформує про 38 загиблих. Агентство Reuters цитує неназване джерело в уряді країни про те, що число жертв зросло до 45.

Вибухи двох автомобілів, начинених вибухівкою, сталися біля резиденції президента і розташованого неподалік готелю.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою».

«Аш-Шабаб» домагається повалення уряду Сомалі, жертвами нападів бойовиків угруповання стали тисячі сомалійців і сотні цивільних жителів по всій Східній Африці.

Минулого року в жовтні в Могадішо через напад бойовиків загинули 512 людей, що назвали найкривавішим нападом в історії країни.