Сомалі: пов’язані з «Аль-Каїдою» бойовики взяли відповідальність за вибухи, щонайменше 18 загиблих

В результаті двох вибухів і стрілянини в столиці Сомалі Могадішо 23 лютого щонайменше 18 людей загинули і ще 20 були поранені, повідомила місцева служба швидкої допомоги.

Пов’язане з «Аль-Каїдою» екстремістське угруповання «Аль-Шабааб» взяло на себе відповідальність за напад.

Протягом десятирічного заколоту проти урядових сил екстремістське угруповання вбило тисячі сомалійців, а також сотні мирних жителів по всій Східній Африці.

23 лютого поліція у Сомалі повідомила про два вибухи і стрілянину в столиці Могадішо. Перший вибух бойовик-смертник здійснив неподалік президентського палацу, інший – поруч з готелем. Були також повідомлення про стрілянину.

Торік у жовтні в Могадішо через атаку бойовиків загинуло 512 людей, що назвали найкривавішим нападом в історії країни.