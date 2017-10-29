У Сомалі завершилася облога готелю у столиці, понад 25 людей загинули

У столиці Сомалі Могадішо завершилося 10-годинне протистояння навколо захопленого бойовиками готелю, внаслідок якого загинули не менш ніж 25 людей. Останній із п’яти нападників теж підірвав себе під ранок 29 жовтня, при цьому також загинуло ще не уточнене число сомалійських силовиків понад 25 загиблих раніше.

За словами поліції, загалом підірвали себе двоє нападників, трьох узяли живими. Відповідальність за напад на готель, популярний серед посадовців влади, взяло на себе екстремістське угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з ісламістською мережею «Аль-Каїда».

Напад на готель був здійснений під вечір 28 жовтня: спершу біля воріт підірвали вантажівку з вибухівкою, тоді й загинули принаймні 25 людей і ще понад 30 були поранені. Після цього лунали ще вибухи, інші нападники ввірвалися в готель і влаштували перестрілку з силовиками. За словами поліції, в перебігу протистояння з готелю врятували 30 осіб.

Напад був здійснений через два тижні по тому, як понад 350 людей загинули в Могадішо внаслідок підриву вантажівки з вибухівкою на багатолюдній вулиці. То був найкривавіший наразі напад у Сомалі.