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24 Лютий 2018, Київ 03:51
Новини | Міжнародні

Вибухи і стрілянина у Сомалі: поліція повідомила про щонайменше трьох загиблих

Столиця Сомалі Могадішо у жовтні минулого року пережила масштабний теракт

Поліція Сомалі повідомила, що 23 лютого у столиці Могадішо пролунало два вибухи і сталася стрілянина, в результаті чого загинули щонайменше троє людей.

За даними правоохоронців, перший вибух бойовик-смертник у автомобілі здійснив неподалік президентського палацу, пізніше стався ще один і були чутні постріли. Свідки також повідомили, що другий вибух був здійснений через підрив авто, припаркованого поруч з готелем. Про жертв у тому місці не повідомляється.

Наразі інших деталей поліція не вказує, відповідальності за вибухи ніхто на себе не взяв.

Торік у жовтні в Могадішо через атаку бойовиків загинуло 512 людей, що назвали найкривавішим нападом в історії країни.

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