Вибухи і стрілянина у Сомалі: поліція повідомила про щонайменше трьох загиблих

Поліція Сомалі повідомила, що 23 лютого у столиці Могадішо пролунало два вибухи і сталася стрілянина, в результаті чого загинули щонайменше троє людей.

За даними правоохоронців, перший вибух бойовик-смертник у автомобілі здійснив неподалік президентського палацу, пізніше стався ще один і були чутні постріли. Свідки також повідомили, що другий вибух був здійснений через підрив авто, припаркованого поруч з готелем. Про жертв у тому місці не повідомляється.

Наразі інших деталей поліція не вказує, відповідальності за вибухи ніхто на себе не взяв.

Торік у жовтні в Могадішо через атаку бойовиків загинуло 512 людей, що назвали найкривавішим нападом в історії країни.