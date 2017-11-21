Понад 100 бойовиків «Аш-Шабаб» у Сомалі загинули унаслідок авіаудару США – американські військові

У Сомалі понад 100 бойовиків екстремістського угруповання «Аш-Шабаб», пов’язаного з ісламістською мережею «Аль-Каїда», загинули унаслідок авіаудару США, заявили американські військові.

Згідно з повідомленням, авіаудар по табору «Аш-Шабаб» здійснили у вівторок, 21 листопада, близько 10:30 за місцевим часом. Це сталося у 200 кілометрах на північний захід від столиці Сомалі Могадішо.

В останні місяці військові США в Сомалі збільшили кількість ударів по позиціях бойовиків угруповання «Аш-Шабаб» та інших джихадистів. Це сталося після того, як у березні президент США Дональд Трамп дозволив розширення військових операцій, спрямованих проти «Аль-Шабаб» у Сомалі, зокрема з повітря.