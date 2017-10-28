У столиці Сомалі внаслідок вибуху поблизу готелю загинули 18, поранені десятки людей

Щонайменше 18 людей загинули, ще понад 30 поранені у столиці Сомалі Могадішо 28 жовтня. Це сталося після того, як поблизу готелю вибухнула закладена в автівці бомба.

Згодом було чути, як сили безпеки переслідували нападників всередині будівлі, повідомляє поліція.

Відгалуження угруповання «Аль-Каїда», яке називається «Аш-Шаабаб», взяло на себе відповідальність за напад і підтвердило, що його бойовики перебувають у готелі.

Суботній напад стався через два тижні після того, як у попередньому теракті в Могадішо, найкривавішому в історії країни, загинули понад 350 людей.