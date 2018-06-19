Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Червень 2018, Київ 16:34
Новини | Міжнародні

Узбекистан заявив про готовність прийняти афганські мирні переговори

Мапа Афганістану

Узбекистан заявив про готовність прийняти прямі мирні переговори між урядом сусіднього Афганістану та талібами – після того, як обидві сторони оголосили про припинення вогню на час свята Ід аль-Фітр.

Таліби раніше оголосили до 17 червня триденне припинення вогню, яке, згідно х їхньою заявою, не стосувалося іноземних сил на території країни. Тим часом, уряд Афганістану оголосив припинення вогню до 20 червня.

У березні в столиці Узбекистану Ташкенті відбулася міжнародна мирна конференція з Афганістану, під час якої узбецький лідер Шавкат Мірзійоєв запропонував провести мирні переговори.

Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило, що «встановило відповідні контакти та провело робочі зустрічі з високопоставленими представниками талібів». Під час цих зустрічей обговорювалися перспективи діалогу та взаємодії для встановлення довгострокового миру та стабільності в Афганістані та його економічного розвитку, вказано в повідомленні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG