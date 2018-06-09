Сирія: число загиблих внаслідок ймовірних авіаударів Росії зросло до 51

Щонайменше 51 людина загинула, 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії увечері 7 червня, повідомляє базована у Великій Британії Сирійська обсерваторія з прав людини. Раніше йшлося про 44 загиблих.

«Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, вдарили по селу Зардана в Ідлібі вночі», – заявив директор обсерваторії Рамі Абдул-Рахман.

За даними спостерігачів, серед загиблих – дев’ятеро дітей.

Напад є одним із найкривавіших у регіоні за цей рік.

Правозахисники заявляють, що число жертв може зрости. Рятувальники все ще шукають тих, хто вижив, серед завалів.

Міноборони Росії заперечило причетність до авіаудару, заявивши, що в цьому районі йшли бої між джигадистами і повстанськими угрупованнями.

Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада.

Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.