Міноборони Росії відкидає причетність до авіаудару в Сирії

Міністерство оборони Росії заявляє, що російські літаки не завдавали ударів по селу Зардан у сирійській провінції Ідліб, де, за словами правозахисників і активістів, ввечері 7 червня загинули щонайменше 44 людини, 60 були поранені.

Міноборони Росії заявляє, що заяви про наліт російських літаків «не відповідають дійсності». Російські військові стверджують, що в цьому районі йшли бої між джигадистами і повстанськими угрупованнями. Про те, чи могли завдати удару урядові ВПС Сирії, в Міноборони Росії не повідомляють.

Про те, що авіаударів завдали ймовірно російські літаки, раніше повідомив базований у Великій Британії Сирійський центр моніторингу прав людини.

За даними рятувальників із «Білих шоломів», удар припав на ринок, серед жертв є діти.

Велика частина провінції Ідліб перебуває під контролем сирійських повстанців. Росію раніше звинувачували в бомбардуванні цивільних об'єктів в повстанських районах, зокрема лікарень в Алеппо.

Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада.