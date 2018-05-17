Асад провів переговори з Путіним у Сочі

Президент Росії Володимир Путін провів переговори з сирійським колегою Башаром Асадом у російському Сочі, повідомляє прес-служба Кремля.

«Завдяки зусиллям, які зроблені вашими військовослужбовцями за останній час, здійснені дуже важливі кроки в подальшому зміцненні законної влади. Терористи склали зброю в ключових точках Сирії, що дозволило відновити інфраструктуру Сирії, відсунути їх, практично припинити їх функціонування поблизу сирійської столиці», – сказав Путін.

Він заявив, що «після цих військових успіхів, безумовно, створені додаткові умови для відновлення повноформатного політичного процесу». Про це говорив і Асад.

«Я завжди казав і зараз повторю ще раз, що ми завжди з натхненням підтримуємо політичний процес, який повинен йти паралельно з боротьбою з тероризмом. Ми знаємо, що це буде нелегко, оскільки є країни, які не хочуть, щоб до Сирії повернулася стабільність», – вважає Асад.

Востаннє лідери зустрічалися в грудні 2017 року на російській військовій авіабазі в сирійській провінції Латакія.

Москва надала уряду Асада ключову підтримку за час семи років цивільної війни в Сирії, у якій загинули сотні тисяч людей. Це допомогло Дамаску відвоювати в повстанців значні території.

При цьому повстанські угруповання продовжують контролювати велику частину північно-західної та південно-західної Сирії, а очолюваний курдами альянс, який підтримують Сполучені Штати, займає більшу частину північного сходу.