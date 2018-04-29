Сирійська армія заявляє про захоплення низки сіл біля кордону з Іраком

Сирійська армія заявляє, що вона захопила низку сіл, які були під контролем підтримуваних США курдських сил на схід від річки Євфрат біля кордону з Іраком.

Сірійське державне телебачення 29 квітня заявило, що села перебувають на території, яка перейшла курдським «Силам народної самооборони» (YPG) від бойовиків «Ісламської держави» у провінції Дейр-Зор в рамках кампанії, яка змусила бойовиків покинути східну Сирію.

Сирійська армія рідко стикається з курдською YPG, яка входить до складу Сирійського союзу демократичних сил, під час кампанії проти «Ісламської держави» та трималася осторонь від своїх районів на схід від Євфрату.

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Натомість сирійський президент Башар Асад зосередився на поверненні території від бойовиків на захід від річки Євфрат.