Трамп не хотів бути схожим на Обаму – Трегубов про дії США в Сирії

Нових американських санкцій проти Росії поки не буде, але радник голови Міноборони Арчіл Цинцадзе впевнений, що рано чи пізно президент США Дональд Трамп змушений буде їх запровадити. Він висловлює думку, що краще було б зробити це зараз. А редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов нагадує: антиросійські санкції США раніше мали не тільки політичну, а й економічну мотивацію.

Радник міністра оборони України Арчіл Цинцадзе вважає, що рано чи пізно Захід змушений буде накласти подальші санкції, і краще зробити це на цьому етапі.

Я б на місці радників Трампа порадив би накласти санкції на цьому етапі

«Безкарність завжди буде проявлятись в інших аспектах: будуть надалі тривати агресивні дії Росії і щодо нас, України, і щодо Сирії та всіх західних цивілізацій. Рано чи пізно американцям доведеться це робити. Я б на місці радників Трампа порадив би йому обов’язково накласти санкції на цьому етапі, тому що якщо комок буде набиратись, то доведеться вже жорсткіше діяти», – міркує Цинцадзе.

Нещодавно СБУ оприлюднила перелік бійців приватної військової компанії «Вагнер», які відправились до Сирії. Проте радник голови Міноборони України не думає, що використання Росією найманців може підштовхнути США до подальшої протидії.

Що приватна військова компанія може вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів – я б не думав

«Такі дрібні виняткові випадки для них більше схожі на якісь терористичні угруповання, і саме такі групи вони можуть блокувати. Але що така приватна військова компанія, участь таких компаній у якихось локальних чи міжнародних конфліктах може вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів – я б не думав. Я думаю, що повинні бути більше економічні та геополітичні інтереси задіяні, щоб вони врешті-решт ухвалили якесь кардинальне рішення стосовно Росії», – переконаний він.

Цинцадзе зазначає, що використання найманців несе за собою менше відповідальності для держави, яка їх надсилає, адже довести зв’язки між керівництвом такої держави та ПВК важче. Як згадує радник, група «Вагнер» і була сформована для дій в Сирії, хоча найбільшу активність проявила на Донбасі.

«Сили вони набирали вже на Донбасі та на Луганському напрямку. Тому 99% всього, що стосується приватних військових компаній, було підкріплено, створено та спрямовано сюди, до нас», – каже він.

Санкції США і раніше мали економічне підґрунтя, нагадує шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов.

Було завдання витиснути Росію з ринку алюмінію

«Минулий пакет санкцій – отой «антидерипасківський» – був економічно обумовлений, не тільки політично. Тому що було завдання витиснути Росію з ринку алюмінію, бо це корисно для американських виробників. Було видно, що не тільки політична логіка, а й певна логіка захисту власного виробника», – наводить приклад він в ефірі «Ранкової Свободи».

Щоб США справді включилися у протистояння, треба не просто один раз жахнути, а повноцінно увійти

Загалом, на думку журналіста, США не воліли б надалі брати участь у конфлікті в Сирії, проте хімічна атака, в якій звинувачують Росію, була своєрідним перетином «червоної лінії», який Трамп не зміг проігнорувати.

«Трамп не хотів бути схожим на Обаму, не хотів, щоб його думкою нехтували, нехтували червоною лінією, яку прокреслили США, і треба було завдати удару. Цей удар був не настільки масований, наскільки він міг бути, це по-перше, а по-друге, він був одномоментним. Насправді для того, щоб США якось справді включилися у протистояння в Сирії, треба не просто один раз жахнути, а повноцінно увійти – мати в Сирії якийсь порядок денний для подальшого його розвитку», – пояснює Трегубов.

Таким чином участь США у подіях в Сирії спровокована швидше тим, що американська адміністрація не хоче участі там Росії та Ірану, каже Трегубов.

Вони не хочуть залазити туди, як Радянський союз до Афганістану

«В них вже є негативний досвід (в Іраку – ред.), вони вже не хочуть залазити туди, як Радянський Союз залазив до Афганістану – з ногами. Але при цьому вони й не хочуть, щоб туди з ногами залізла Росія та ще більше не хочуть, щоб туди заліз Іран», – говорить він.

Трегубов припускає, що Трамп запровадить нові санкції, щойно Москва його на це спровокує, але не очікує, що санкції змусять Росії зійти з обраного курсу, зокрема на українському Донбасі.

Росії запас міцності точно дасть протриматись ще рік

«В Росії в будь-якому випадку є запас міцності, і цей запас міцності точно дасть їм протриматись ще десь рік. Звісно, цей запас міцності вже не дуже добре працює, бо вони вже не просто витрачають резерви, а обмежують якість життя громадян досить помітно для самих громадян. Тобто соціальний контракт вже не дуже добре працює», – констатує журналіст.

Зіткнення між США та Росією в Сирії вже відбувалися в гібридному режимі, а скоро може статися і пряме зіткнення, зазначає політолог Валерій Димов.

Рано чи пізно пряме зіткнення так чи інакше відбудеться

«Сирія, Україна – це є ті фронти, на яких воює Росія, вочевидь, розв’язавши війну проти всього світу. Тому та війна (в Сирії – ред.) вже переходить стадію гібридну в відверту фазу, просто поки що не називають речі свої іменами», – переконаний він.

Димов переконаний, що прямого зіткнення не хоче жодна зі сторін, але не вважає, що його вдасться уникнути.

«Все йде до того, що рано чи пізно (або хтось із виконавців захоче бути більшим Путіним, аніж Путін, або в когось здадуть нерви), я думаю, пряме зіткнення так чи інакше відбудеться», – прогнозує він.

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