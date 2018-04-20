Санкції США проти Росії досягли мети – Мнучин

Останній раунд санкцій, запроваджених Сполученими Штатами проти російських підприємців, держслужбовців і компаній, спричинив той ефект, якого прагнули у Вашингтоні. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин в інтерв’ю телеканалу Fox.

За словами Мнучина, Сполучені Штати «не бояться» застосовувати санкції щодо Росії і готові посилити їх, проте не оголошуватимуть про намір запровадити нові санкції заздалегідь.

У неділю, 15 квітня, посол США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що нові санкції проти Росії у зв’язку з її підтримкою сирійського президента Башара Асада будуть запроваджені невдовзі. Білий дім згодом заперечив це, заявивши лише, що питання про нові санкції розглядається. Мнучин підтвердив, що спершу рішення про санкції було ухвалене, але потім відкладене, про що Гейлі не встигли поінформувати.

6 квітня міністерство фінансів США внесло до списку санкцій кількох великих російських бізнесменів, у тому числі Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга, а також підприємства, що їм належать. Це призвело до падіння курсу рубля і котирувань на Московській біржі, а також різкого падіння акцій компанії Дерипаски «Русал» на світових біржах.