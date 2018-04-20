Держдепартамент: Росія і сили Асада навмисно не пускають експертів ОЗХЗ на місце хіматаки в Думі

Офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Науерт заявила, що російські військові і сирійська влада навмисно не допускають міжнародних спостерігачів на місце ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума в Східній Гуті.

«Ми маємо достовірну інформацію, яка вказує на те, що чиновники Росії працюють із сирійським режимом, щоб позбавити інспекторів доступу до Думи та тиснути на свідків... Ми вважаємо, що це – зусилля Росії і Сирії для проведення власного поетапного розслідування та дезінфекції місць ймовірних атак, після чого будуть вилучені докази застосування хімічної зброї», – підкреслила вона.

Представники Організації із заборони хімічної зброї вже кілька днів намагаються потрапити на місце падіння отруйних бомб в сирійській Думі, але досі їм не вдалося цього зробити.

Представник МЗС Росії Марія Захарова в четвер пояснила це тим, що «в місті Дума активізувалися непримиренні бойовики, які там лишилися». Нібито саме під їхній вогонь в середу 18 квітня потрапили співробітники Департаменту ООН з безпеки, які займалися оцінкою ситуації і опрацьовували плани виїзду групи ОЗХЗ до місця ймовірної хіматаки, сказала вона.

США, Великобританія і Франція звинувачують владу Сирії в хіматаці в Думі 7 квітня, і вважають, що сили президента Сирії Башара Асада і Росія покривають сирійських військових і не дають експертам проїхати до ймовірного місця хіматаки. Дамаск і Москва стверджують, що хімічна атака була «постановкою», і звинувачують в ній гуманітарну організацію «Білі каски».

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума, яке було під контролем повстанців, пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

У відповідь США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

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