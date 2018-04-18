Наразі невідомо, коли експерти з хімічної зброї зможуть увійти в сирійську Думу – голова ОЗХЗ

Наразі невідомо, коли експерти Організації із заборони хімічної зброї зможуть увійти в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки, заявив голова ОЗХЗ Ахмет Узюмджю.

Його слова пролунали після того, як експерти ООН з питань безпеки потрапили під обстріл у місті.

На думку міністра оборони США Джеймса Меттіса, сирійський уряд навмисно затримує експертів ОЗХЗ, щоб «знищити докази».

17 квітня сирійські державні ЗМІ заявили, що експерти ОЗХЗ приїхали в Думу. У самій організації наразі цього не підтверджували. Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт цього ж дня повідомила, що, на думку Вашингтона, експерти Організації із заборони хімічної зброї ще не увійшли в Думу.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.

Російські чиновники заявляли, що міжнародні експерти з хімічної зброї мають приїхати до сирійської Думи 18 квітня, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки. Голова російського підрозділу радіологічного, біологічного і хімічного захисту Ігор Кирилов заявив, що під’їзні шляхи до Думи ще повинні були бути розміновані й очищені, і будуть перевірені службами безпеки ООН 17 квітня.