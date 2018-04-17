Експерти з хімічної зброї приїхали в Думу – сирійські ЗМІ

Сирійське державне телебачення повідомляє, що експерти Організації із заборони хімічної зброї приїхали в місто Думу, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки.

Як повідомляє сирійське телебачення і державна агенція SANA, фахівці приїхали в Думу 17 квітня після обміну звинуваченнями між Заходом, з одного боку, і Сирією й Росією – з іншого, з приводу доступу експертів до місця ймовірної атаки.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що Москва разом з урядом президента Сирії Башара Асада несуть спільну відповідальність за ймовірну хімічну атаку в сирійські Думі.

Водночас вона наголосила на «важливості продовження діалогу з Росією».

Раніше російські чиновники заявляли, що міжнародні експерти з хімічної зброї мають приїхати до сирійської Думи 18 квітня, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки. Голова російського підрозділу радіологічного, біологічного і хімічного захисту Ігор Кирилов заявив, що під’їзні шляхи до Думи ще повинні були бути розміновані й очищені, і будуть перевірені службами безпеки ООН 17 квітня.

Напередодні голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю заявив, що інспекторам організації, які перебувають у Сирії, досі не дали дозволу відвідати місце атаки.

На надзвичайному засіданні ОЗХЗ в Гаазі 16 квітня він заявив, що представники Росі і Сирії поінформували команду експертів про «питання з безпекою, які треба вирішити до приїзду місії» в Думу.

Британські представники в ОЗХЗ на закритому надзвичайному засіданні організації 16 квітня звинуватили Росію в перешкоджанні роботі місії. Представник США в ОЗХЗ заявив, що Росія, можливо, знищує докази на місці ймовірної хімічної атаки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров це заперечив. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков припустив, що візит інспекторів у Думу відкладається через завдані США, Великою Британією і Францією в ніч на 14 квітня авіаудари по Сирії.

Місто Дума в регіоні Східна Гута поблизу Дамаска, раніше опорний пункт сирійських повстанців, зараз перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Група експертів прибула до Сирії минулого тижня. Після ударів США, Британії і Франції в Сирії ОЗХЗ підтвердила, що експерти продовжать свою місію.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.