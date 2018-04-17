Інспекторів із хімічної зброї обіцяють пустити в Думу 18 квітня

Російські чиновники заявляють, що міжнародні експерти з хімічної зброї мають приїхати до сирійської Думи 18 квітня, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки. Тим часом, представники США висловлюють побоювання, що Росія може знищити докази атаки.

Голова російського підрозділу радіологічного, біологічного і хімічного захисту Ігор Кирилов заявив, що під’їзні шляхи до Думи ще повинні були бути розміновані й очищені, і будуть перевірені службами безпеки ООН 17 квітня.

«У середу (18 квітня) ми плануємо прибуття експертів ОЗХЗ», – сказав він у Гаазі.

Напередодні голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю заявив, що інспекторам організації, які перебувають у Сирії, досі не дали дозволу відвідати місце атаки.

На надзвичайному засіданні ОЗХЗ в Гаазі 16 квітня він заявив, що представники Росі і Сирії поінформували команду експертів про «питання з безпекою, які треба вирішити до приїзду місії» в Думу.

Британські представники в ОЗХЗ на закритому надзвичайному засіданні організації 16 квітня звинуватили Росію в перешкоджанні роботі місії. Представник США в ОЗХЗ заявив, що Росія, можливо, знищує докази на місці ймовірної хімічної атаки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров це заперечив. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков припустив, що візит інспекторів у Думу відкладається через завдані США, Великою Британією і Францією в ніч на 14 квітня авіаудари по Сирії.

Місто Дума в регіоні Східна Гута поблизу Дамаска, раніше опорний пункт сирійських повстанців, зараз перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Група експертів прибула до Сирії минулого тижня. Після ударів США, Британії і Франції в Сирії ОЗХЗ підтвердила, що експерти продовжать свою місію.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.