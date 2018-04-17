США вважає, що експерти з хімічної зброї ще не увійшли в сирійську Думу – Держдепартамент

Вашингтон вважає, що експерти Організації із заборони хімічної зброї ще не увійшли в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки, заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

«Як ми розуміємо, команде ще не увійшла в Думу», – сказала Науерт.

17 квітня сирійські державні ЗМІ заявили, що експерти ОЗХЗ приїхали в Думу. У самій організації наразі цього не підтверджують.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.

Російські чиновники заявляли, що міжнародні експерти з хімічної зброї мають приїхати до сирійської Думи 18 квітня, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки. Голова російського підрозділу радіологічного, біологічного і хімічного захисту Ігор Кирилов заявив, що під’їзні шляхи до Думи ще повинні були бути розміновані й очищені, і будуть перевірені службами безпеки ООН 17 квітня.