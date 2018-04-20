Радник Трампа розповів послу Росії про умови для поліпшення відносин

Новий радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон розповів послу Росії у Вашингтоні Анатолію Антонову про умови, виконання яких допоможе поліпшити відносини між Сполученими Штатами та Росією. Про цю розмову повідомив 19 квітня Білий дім.

«Посол Болтон знову підтвердив, що в інтересах як Сполучених Штатів, так і Росії мати кращі відносини, але для цього потрібно буде вирішити нашу стурбованість щодо втручання Росії в вибори 2016 року, безрозсудне застосування хімічної зброї у Сполученому королівстві та ситуації в Україні та Сирії», – йдеться в повідомленні.

Білий дім не повідомив, коли саме відбулася розмова. Джон Болтон став радником президента США з національної безпеки 9 квітня, замінивши на цій посаді Герберта Макмастера.

Очікується, що 20 квітня російський посол Антонов проведе в Держдепартаменті США зустріч із заступником держсекретаря Томасом Шенноном. Ця розмова відбудеться за зачиненими дверима.