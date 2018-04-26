Росія заявляє про постачання до Сирії нових систем протиповітряної оборони

Російські військові заявили, що незабаром доправлять до Сирії нову систему протиповітряної оборони. Начальник Головного оперативного управління російського Сергій Рудськой 25 квітня зазначив, що Москва надасть Сирії «нові системи протиракетної оборони найближчим часом», хоча не назвав тип зброї.

Його заява слідує за повідомленнями російських ЗМІ, що Москва розглядає можливість продажу своїх систем С-300. Після 14 квітня, коли країни Заходу завдали по території Сирії повітряних ударів, російські чиновники заявляли, що можуть переглянути дані Москвою 10 років зобов’язання не постачати С-300 до Сирії.

Удари західної коаліції 14 квітня були відповіддю на ймовірну хімічну атаку в місті Дума, де 7 квітня загинули понад 40 людей. Західні союзники звинуватили в цьому інциденті уряду президента Башара Асада. Росія та Сирія заперечували, що Дамаск стоїть за цим нападом.