Росія порушила гарантії знищення хімічної зброї в Сирії – Держдепартамент США

Державний департамент США заявив, що Росія не дотрималася даних нею в 2013 році гарантій знищення хімічної зброї в Сирії.

«Росія, яка обіцяла світу в 2013 році, що вона буде гарантувати знищення запасів хімічної зброї Сирії, в кінцевому підсумку несе відповідальність за продовження її використання там», – ідеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

У Держдепартаменті відзначили, що в Раді Безпеки ООН Росія п’ять разів ветувала відновлення спільного слідчого механізму, який був єдиним неупередженим та незалежним органом з повноваженнями визначення відповідальності.

Цю заяву оприлюднено за результатами роботи Місії зі встановлення фактів Організації за заборону хімічної зброї, яка досліджувала конкретний інцидент 4 лютого в районі Аль-Таліл міста Саракіб у провінції Ідліб. Місія визначила, що на місто було скинуто бочки з хлорином, але не встановила відповідальних за напад.